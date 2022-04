Politie houdt twee broers vast om schietpartij Californië

De politie nam de verdachte, Smiley Martin, in hechtenis in een plaatselijk ziekenhuis, waar de artsen zijn verwondingen niet ernstig genoeg achtten om de arrestatie te stoppen. Martin is de broer van Dandre Martin, 26, die zondag werd gearresteerd als een „verwante verdachte” in de zaak, aldus de politie. Dandre Martin was aangehouden op verdenking van mishandeling en illegaal vuurwapenbezit.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Dandre Martin in de rechtbank in Sacramento Ⓒ ANP / Zuma Press

Het bewuste vuurgevecht begon tegen sluitingstijd van de bars in de straten rond het sportcentrum van basketbalclub Sacramento Kings, niet ver van het Capitool. Over de toedracht is nog niets gezegd. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf.

De politie heeft ten minste één vuurwapen in beslag genomen. Op de plek des onheils zijn meer dan honderd patroonhulzen gevonden.

