Franse burgemeester in hongerstaking vanwege sluiting schoolklas

De burgemeester noemt het besluit om de schoolklas te sluiten in lokale media „onbegrijpelijk.” Hij ziet zichzelf genoodzaakt in hongerstaking te gaan, „omdat het ministerie weigert te luisteren.” Er wordt nu ook geen les gegeven. Toch zouden de meeste ouders de burgemeester steunen, omdat ze ook niet willen dat de schoolklas verdwijnt.

De meerderheid van de gemeenteraad protesteerde al eerder tegen de sluiting. De afgelopen vijf jaar zouden er al drie schoolklassen zijn opgeheven in Gap, een plaats in het zuidoosten van Frankrijk. De afgelopen week is er overleg geweest met het ministerie, maar er is nog geen oplossing gevonden.