Teller actiedag voor Beiroet opgelopen naar 7,1 miljoen euro

Irene Moors tijdens de aftrap van de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Ⓒ ANP

HILVERSUM - Op de nationale actiedag voor hulp aan Beiroet is inmiddels ruim 7,1 miljoen euro binnen voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad. 128.000 mensen deden een donatie. Dat melden de Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. Aan het begin van de avond stond de teller op 6,5 miljoen euro.