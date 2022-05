Premium Het beste van De Telegraaf

Kernwapens zijn levensverzekering voor Noord-Korea Oorlog Oekraïne bevestigt nucleaire ambities Kim Jong-un

Kim Jong-un, in een wit generalissimo jasje, inspecteert een eenheid van het Noord-Koreaanse leger. Ⓒ AFP

PYONGYANG - Zou Rusland Oekraïne zijn binnengevallen als dat land kernwapens had gehad? Deze vraag is weliswaar hypothetisch, maar het antwoord - ’waarschijnlijk niet’- is desondanks relevant. Bijvoorbeeld voor Noord-Korea, dat de oorlog in Oekraïne een goed argument zal vinden om vast te houden aan zijn kernwapens. Die zijn namelijk een levensverzekering voor de zelfbenoemde democratische volksrepubliek.