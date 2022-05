Europees Parlement wil grondige aanpassing eigen verkiezingen

Een meerderheid van het Europees Parlement is dinsdag in Straatsburg akkoord gegaan met het voorstel om de verkiezingen grondig aan te passen. Nu mogen lidstaten nog op verschillende dagen stemmen. Het parlement wil dat alle kiesgerechtigden voortaan op 9 mei gaan stemmen. In Brussel vieren ze dan ’Europadag’.

Onwenselijk

Dat zorgt in Nederland voor een probleem: 9 mei 2024 valt samen met Hemelvaartsdag en in ons land is het gebruikelijk om niet te stemmen op religieuze dagen. „Het is ondemocratisch en onwenselijk om mensen die vanwege hun geloof niet willen stemmen op deze dagen daarmee uit te sluiten”, reageert SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen boos.

Het Europees Parlement wil verder een kiesdrempel invoeren en kiesgerechtigden een tweede stembiljet geven om iemand van een ’transnationale’ lijst te kiezen. Voor deze lijst, met kandidaten uit alle lidstaten, moeten 28 extra parlementszetels worden gecreëerd bovenop de huidige 705. Verder stelt het Europarlement voor dat mannen en vrouwen om-en-om op kieslijsten moeten.

Wereldvreemd

CU-Europarlementariër Peter van Dalen noemt de komst van een Europees kiesdistrict met transnationale lijsten een ’wereldvreemd’ voorstel. „De EU staat nu al ver van veel mensen af, dit idee vervreemdt de kiezer nog heel veel meer van Europa.” De voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt - partijgenoot van D66 en VVD - is juist dolblij en spreekt van een ’overwinning voor de Europese democratie’.

Het Europees Parlement probeerde in het verleden vaker spelregels voor Europese verkiezingen aan te passen. Zonder succes; de lidstaten zagen er geen heil in. Ook deze keer is het nog maar de vraag of er steun is voor de ideeën. Alle EU-landen moeten akkoord gaan.