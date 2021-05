Leraar en leerlingen gedood bij schietpartij op Russische school

De politie heeft een aanhouding verricht. De verdachte zou een 17-jarige tiener zijn, melden Russische media. Wie de tweede schutter zou zijn, is onduidelijk. Volgens de eerste berichten hield die verdachte mensen in gijzeling op de derde verdieping. Hij zou zijn gedood door veiligheidstroepen.

De schietpartij vond plaats in Kazan, een stad op bijna 800 kilometer ten oosten van Moskou. Er zou ook een explosie in de school zijn geweest. Bij zijn arrestatie zou de jonge verdachte hebben gezegd een bom te hebben geplaatst.

Op sociale media gaan beelden rond van de evacuatie van de leerlingen van de school. Te zien is hoe jongeren uit de ramen van het rokende gebouw springen en wegrennen. In de buurt staan tal van opgetrommelde ambulances, hulpdiensten en agenten en beveiligers. Er zijn minstens 32 gewonden gevallen.

De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg de beveiliging bij alle onderwijsinstellingen in de stad opgeschaald. Over het motief van de aanval is nog niets duidelijk.