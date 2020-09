Den Haag woest over stuntprijzen Ryanair: ’Vind het een gotspe’

De Tweede Kamer wil dat het kabinet ingrijpt nu er tickets voor 5 euro worden aangeboden naar risicogebieden. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Ierse prijsvechter al aangeschreven om te stoppen met stuntprijzen voor ’oranje’ bestemmingen, maar tot nu toe trekt het bedrijf zich er niets van aan.

De VVD-bewindsvrouw gaat de kwestie bespreken in Europa en kijken of de Reclame Code Commissie kan optreden. Het kabinet stelt geen mogelijkheden te hebben om zelf de stunttickets aan banden te leggen. „Maar ik ga wel verder zoeken binnen mijn mogelijkheden om dit een halt toe te roepen.”

Een groot deel van de Kamer is verder kritisch over de sluiting van de teststraat op Schiphol. Het testen is gestopt vanwege capaciteitsproblemen op andere locaties. „Duizenden mensen komen ongestoord ons land binnen zonder getest te worden”, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vol onbegrip. Als het aan D66 ligt gaat Nederland, zodra er voldoende getest kan worden, net als Duitsland alle reizigers uit risicogebieden testen.