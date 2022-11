Stakingen streekvervoer voorlopig van de baan

Volgens de FNV gaan door nieuwe toezeggingen vanuit werkgevers de voor december geplande stakingen niet door. De voorstellen zijn nog niet precies bekend, maar werkgevers hebben laten weten daarmee te komen voor de start van de onderhandelingen begin december.

„Mocht dit te weinig zijn, dan zullen er in januari alsnog stakingen volgen. Maar eerst gaan we onderhandelen”, aldus een FNV-woordvoerder. Hoewel de gesprekken over een nieuwe cao gaan vanaf begin volgend jaar, zijn er volgens hem daarin ook mogelijkheden om nog een compensatie voor 2022 mee te nemen.

1000 euro

CNV ging eerder wel al akkoord met een eenmalige uitkering van 1000 euro vanwege de gedaalde koopkracht. Deze vakbond zegt in de nieuwe onderhandelingen, waarvoor in december en januari in totaal drie dagen zijn gepland, een fors hoger loon en maatregelen voor een lagere werkdruk te willen afspreken.