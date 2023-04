Schokkende vondst: huis vol met verwaarloosde dieren, waaronder doodsbange wolfhond

Dat meldt de LID maandag. De dieren vertoonden vanwege de isolatie zeer angstig gedrag. Ze zijn door de inspectiedienst in beslag genomen en ondergebracht op een geheime locatie.

De LID nam een kijkje in de woning nadat ze een melding ontvingen van handhavers in Rotterdam. Zij hadden al een vermoeden dat de dieren in de woning behoorlijk slecht werden verzorgd, onder andere omdat buren vertelden dat zij ’s nachts vaak een wolf hoorden huilen.

Tijdens een controle werd de wolfhond aangetroffen. „In een kennel op een betonnen vloer, zonder enige vorm van verlichting, ventilatie, water of voedsel”, meldt de inspectiedienst. De woning stonk ook sterk naar ammoniak. Het dier bleek slechtziend en was ontzettend bang, hoogstwaarschijnlijk door de eenzame opsluiting.

Andere dieren

In dezelfde loods bevond zich een ren met daarin twee Bengaalse katten. In het met ontlasting en urine vervuilde onderkomen was nauwelijks licht en ook deze dieren maakten een zeer angstige indruk. Ook deze beesten hadden geen voedsel. Wel was er een minimale hoeveelheid vervuild water aanwezig.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Op een andere plek op het terrein verbleven twee honden, ver verwijderd van elkaar in wederom zwaar vervuilde kennels. Een van de viervoeters zat achter een muur en een hoog hek. Het angstige dier had wonden en doorligplekken en beschikte niet over water of voedsel.

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De eigenaar van de dieren heeft een proces-verbaal ontvangen. Het OM onderzoekt de zaak.