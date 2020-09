Queen is woedend om bedorven kerst

Een domper voor koningin Elizabeth II, die de rug wordt toegekeerd. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth kan deze kerst niet doorbrengen op haar landgoed Sandringham in Norfolk. Dat is het gevolg van een ongekende revolte onder het personeel. Deze weigeren hun kerst in eigen kring op te geven om de koningin te gerieven.