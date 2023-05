Vermiste kat Gigi na 11 dagen aangetroffen in schoorsteen buren: muur opengebroken

Dat meldt Dierenambulance Den Haag tegenover De Telegraaf. De bewoners hoorden een miauw vanuit het plafond en schakelden direct de hulpdiensten in. Het plafond moest snel worden opengebroken om het dier te redden.

Tot grote blijdschap van de eigenaar, die al meerdere vermissingsbriefjes had verspreid, werd Gigi bevrijd. Hij is meegenomen naar een dierenarts en maakt het momenteel goed. „Waarschijnlijk is hij op het dak achter een vogel aangerend en vervolgens in de schoorsteen van de buren gevallen”, aldus woordvoerder John Buijs.