Australië gaat mogelijke uitlevering Assange niet aanvechten

Birmingham zei in gesprek met de Australische omroep ABC ook dat Assange nog de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan en dat Australië consulaire bijstand zal blijven bieden aan de gevangen Assange.

Een Britse rechtbank vaardigde woensdag een uitleveringsbevel uit, maar het is de Britse binnenlandminister die het laatste woord heeft. Bij haar kan Assange tot 18 mei beroep aantekenen. Als dat niet gebeurt en de minister akkoord gaat met de uitlevering, moet de Australiër binnen 28 dagen na het besluit uitgeleverd worden.

Decennium

Assange probeert al ruim een decennium te voorkomen dat hij in de VS terecht moet staan. De oprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks kan daar 175 jaar celstraf krijgen voor het publiceren van geheime documenten over onder meer de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan.

Een groep van 25 rechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch en Reporters without Borders, stellen dat de uitlevering van Assange „een ernstige bedreiging vormt voor de persvrijheid, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland.”