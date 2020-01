Pekings lange arm

De aanhangers van oppositiekandidaat Han Kuo-yu zijn bijzonder fanatiek. Ⓒ Foto EPA

Taipei - De 33-jarige Yu Nan en haar vrienden maken zich zorgen over de toekomst van Taiwan. Als de presidentskandidaat van de oppositie vandaag als winnaar uit de bus komt, dan valt Taiwan in de klauwen van Peking, zo vrezen ze. Yu: „Het wordt heel spannend. Er zijn veel zwevende kiezers en de jonge generatie is verdeeld.”