Vrouw vindt enorme berg afval in tuin: ’Ik kan niet anders dan huilen’

In Sint-Pieters-Leeuw is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de daders die in de Kerkhofstraat in Zuun de tuin van de woning vol hebben gestort met troep. Daarover schrijft Het Nieuwsblad. Wat er met het immense illegale stort gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Inmiddels woont Nadine in een appartement in Ganshoren en werkt ze als verpleegkundige in een Brussels ziekenhuis. Ze draagt de zorg van haar twee jonge kinderen en maakt een echtscheiding door.

Tonnen afval

„Door de scheiding was het al even geleden dat ik nog eens naar het huis ben komen kijken. Maar ik geraakte zelfs niet tot bij de voordeur.” Nadine heeft geen idee wie het afval in haar tuin heeft gestort. „Echt hallucinant is het. Ik kan niets anders dan erbij staan huilen. Ook de dakramen van het huis zijn gestolen, net als een deel van de dakpannen. Ik heb meteen de politie ingelicht”, vertelt de vrouw aan televisiezender RTL.

De politie startte een een onderzoek en al snel werden sporen naar de mogelijke daders tussen het puin gevonden. Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart dat nog volop loopt. Mogelijk is er meer aan de hand zijn dan alleen een geval van illegaal afval dumpen.

Zelf opruimen

„Omdat het onderzoek loopt, kunnen we op dit moment niet meer details kwijt”, zegt burgemeester Jan Desmeth. „Volgens onze milieudienst is er geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Vraag is wat er nu met de tonnen afval in de tuin moet gebeuren. „Het puin ligt op privéterrein en dan geldt de regel dat de eigenaar het vuil zelf moet opruimen. De gemeente mag daar niet tussenkomen. Uiteraard gaat het hier om een uitzonderlijk grote hoeveelheid afval dat naar verluidt meer dan 20.000 euro zou moeten kosten om het op te ruimen. Dat dit niet evident is voor de eigenares, is duidelijk. Maar de eigenares kan als het onderzoek is afgelopen wel de kosten verhalen op de persoon die als dader wordt beschouwd”, besluit Jan Desmeth.

Ondertussen zijn vrienden van Nadine Mulumba een actie begonnen om geld in te zamelen om het opruimen van de enorme afvalberg te kunnen bekostigen.