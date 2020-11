Daar gaat het verdienmodel van de vloggers

De nieuwe regels, gebaseerd op de per 1 november gewijzigde Mediawet, leggen een bom onder het verdienmodel van veel bekende vloggers, die soms honderdduizenden kijkers trekken. Dat meldt het FD. De 'hobbyvlogger' blijft waarschijnlijk buiten schot.

Grote bedrijven betalen makers van online videoblogs tienduizenden euro's voor een ’enthousiaste vermelding’. De betalingen zijn veruit hun belangrijkste inkomstenbron. Maar de nieuwe regels schrijven voor dat vloggers hun kijkers niet meer mogen aansporen om iets te kopen en een product geen 'overmatige aandacht' mogen geven.

Voor de bekende vlogger Enzo Knol betekent dit bijvoorbeeld dat hij zich nog wel mag laten betalen om vissticks van Iglo te eten, maar niet drie keer mag zeggen hoe lekker hij ze vindt. Terwijl juist de aanbeveling de grote kracht is van zogenoemde influencermarketing. Vloggers hebben veel invloed op koopgedrag, bleek uit een enquête in opdracht van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. De helft van de kinderen koopt weleens iets uit een vlog.

Vloggers moeten straks ook ’toezichtskosten’ gaan betalen aan instanties die hen gaan ’keuren’. 220 euro per jaar aan het Commissariaat voor de Media en 400 euro aan Kijkwijzer. Verder moeten ze een scheiding maken tussen redactie en commercie. Dat moet worden omschreven in een ’statuut’.