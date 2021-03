Rusland roept ambassadeur terug uit VS

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat ambassadeur Anatoly Antonov „naar Moskou is ontboden voor gesprekken om te analyseren wat er moet gebeuren in de context van de relatie met de Verenigde Staten.” Het ministerie wil op die manier „een onomkeerbare verslechtering van de relatie voorkomen.”

Die verslechtering van de relatie heeft Washington aan zichzelf te danken, stelt het Kremlin: „Het is van het grootste belang voor ons een manier te vinden om de de Russisch-Amerikaanse relatie te herstellen. Een relatie die in zwaar weer terecht is gekomen, omdat Washington een doodlopende weg is ingeslagen.”

Biden noemde zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in een televisie-interview „een moordenaar”. Ook dreigde de Amerikaanse president dat Rusland „de prijs zal betalen” voor de desinformatiecampagne tijdens de verkiezingen vorig jaar. Dat lijkt een impliciete aankondiging van nieuwe sancties, al wilde Biden dat niet bevestigen: „Je merkt het snel genoeg.”