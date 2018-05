Dode na frontale botsing in De Biesbosch

Ⓒ FPMB Joost Korporaal

WERKENDAM - Bij een ongeluk in Nationaal Park De Biesbosch is woensdagavond 78-jarige vrouw uit Werkendam om het leven gekomen. Een andere vrouw en twee mannen raakten gewond. Bij het ongeluk kwamen twee auto’s met elkaar in frontale botsing, meldt de politie.