Nederlanders met een Aziatische achtergrond zijn de racistische uitlatingen over het coronavirus spuugzat. De petitie ‘Wij zijn geen virussen’ staat nog maar net 24 uur online en is al meer dan 16.000 keer ondertekend. Initiatiefnemer Vincent Yeers (23): „We hebben de zogenaamde grapjes lang genoeg gehoord. Het is nu tijd dat we de discussie aangaan.”