Duits dodental coronavirus sterker gestegen dan dag eerder

Duitsers moeten in winkels en het openbaar vervoer hun mond bedekken. Ⓒ REUTERS

BERLIJN - Het aantal geregistreerde doden door het nieuwe coronavirus in Duitsland is met 202 gestegen tot 6115. In vergelijking met een dag eerder zijn 39 mensen meer omgekomen. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.