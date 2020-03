80 uur taakstraf voor naaktbeelden handbaldames op pornosite

De 40-jarige inwoner van Drachten is veroordeeld voor het uploaden van twee video's. Hij heeft de opnamen niet zelf gemaakt. Ze zijn afkomstig van een bewakingscamera in de kleedkamer van een sauna in Nederasselt. De man had ze gedownload van een onlineforum. Het OM heeft ondanks een groot onderzoek niet boven water gekregen hoe de beelden, gemaakt in 2016, in omloop zijn geraakt.

De man paste de titels van de filmpjes aan. Met de nieuwe namen werd volgens de rechtbank duidelijk verwezen naar de Oranjehandbaldames. Daarmee wist de man dat de filmpjes meer zouden opvallen op de pornowebsite, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste naast de voorwaardelijke celstraf een hogere taakstraf van 180 uur. Volgens het OM zou de man uit zijn geweest op een hogere ranking op de pornowebsite. maar hiervoor en een eventueel financieel gewin ziet de rechter onvoldoende bewijs.

De publicatie van de video's kreeg destijds veel media-aandacht. Op de beelden zijn zeven leden van het handbalteam te zien. Vijf hadden gevraagd om een schadevergoeding. Doordat niet is vast komen te staan hoe de beelden ooit online zijn gekomen, hoeft de man niet de geëiste schadevergoeding van 1500 euro per persoon te betalen. "Er valt niet eenvoudig vast te stellen aan wie de geleden schade valt toe te rekenen", aldus de rechter.