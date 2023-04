Premium Het beste van De Telegraaf

Grootscheepse evacuatie ’Met vertrek buitenlanders vallen ook internationale ogen en oren weg in Soedan’

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

De Soedanese inwoners van hoofdstad Khartoem hebben het nakijken in een stad waarin de gevechten in volle hevigheid doorgaan. Ⓒ ANP/HH

KHARTOEM - Het uitvliegen van Nederlanders en andere buitenlanders uit Soedan is inmiddels in volle gang. Voor de achterblijvende Soedanezen is het de vraag hoe zij nu verder moeten.