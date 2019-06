Tropisch weer in aantocht

Zaterdag is de opmaat naar het kortstondige mooie weer. Zondag is het op veel plaatsen weer zomers warm met maxima van 21 tot 27 graden. Daarbij schijnt de zon volop. Ook maandag is het volop zomers weer met een maximumtemperatuur van 24 tot lokaal 31 graden. De doorbraak van de zomer is niet van lange duur, vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omlaag. Hoe warm het precies wordt is nog onzeker. De maxima lijken in de tweede helft van de week uit te komen op 20 tot 25 graden. De kans op neerslag neemt dan ook toe.

