Doden bij crash vliegtuig in oosten van Oekraïne

Vlak na het ongeluk werd al melding gemaakt van 22 doden. De twee zwaar gewonden wisten zich te redden met een sprong uit het vliegtuig toen deze bezig was met de landing en vervolgens crashte.

Gebiedsgouverneur Alexej Kutsjera zei tijdens een bezoek aan de crashlocatie dat een van de motoren van het vliegtuig was uitgevallen vóór de crash. De exacte oorzaak van het ongeval was aanvankelijk onduidelijk. Veel militair materieel in Oekraïne is verouderd.

Volgens de autoriteiten waren er 27 mensen aan boord van de Antonov AN-26, voornamelijk jonge rekruten van de luchtmachtacademie. Ze waren op de terugweg van een trainingsvlucht. In totaal waren er 7 bemanningsleden en 20 rekruten aan boord.

Aanvankelijk was sprake van 28 inzittenden, maar waarschijnlijk is één rekruut niet verschenen voor de oefening.