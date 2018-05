Gevangene uit Guantanamo Bay naar Saudi-Arabië

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet weten dat nog veertig gevangenen vastzitten in het Amerikaanse detentiecentrum in Cuba. Een woordvoerster van het Pentagon zei dat met de Saudische autoriteiten is overlegd om te zorgen dat ,,de overplaatsing van Ahmed Muhammed Haza al-Darbi plaatsvond conform de geldende maatstaven op het gebied van veiligheid en een humane behandeling''.

De gevangenis, die ook bekendstaat als Guantanamo of Gitmo, is een erfenis van de oorlog tegen terrorisme van oud-president George W. Bush. Zijn opvolger Barack Obama gaf aan het detentiecentrum te willen sluiten, maar slaagde daar niet in. Trump wil de gevangenis juist openhouden.