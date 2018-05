’Rabbijn ten onrechte aan pedoschandpaal’

Levine prijkt al een paar jaar met naam, toenaam en foto tussen inmiddels 138 anderen op een van de grootste online pedofielenschandpalen ter wereld. Meyer Seewald, de oprichter van dat internetschavot, zegt dat Levine hem als jongen tijdens een zomerkamp heeft aangerand. Ook een tweede kampeerder verklaarde tegenover De Telegraaf dat Levine hem in 2001 als kampbegeleider intiem heeft betast.

Opluchting

De rabbijn heeft destijds geen kampeerdertjes met seksuele bedoelingen aangeraakt, oordeelt nu de onderzoekscommissie. De orthodox-joodse koepelorganisatie NIK had opdracht gegeven om de zaak tot de bodem uit te zoeken. In de Nijmeegse joodse gemeente is opgelucht gereageerd op het nieuws dat hun rabbijn vrijuit gaat.

Seewald daarentegen is ’diep teleurgesteld’ dat de commissie zijn verhaal niet gelooft. Hij heeft het portret van Levine nog niet verwijderd van de ’wall of shame’.

’Grondig uitgezocht’

Binnen de orthodox-joodse koepelorganisatie NIK klonken verwijten dat opperrabbijn Jacobs niet goed met de affaire is omgesprongen. Hij was betrokken bij de komst van Levine uit Amerika naar Nijmegen, waar hij als rabbijn werd aangesteld. Toen waren er al geruchten dat er in Amerika iets speelde. Jacobs stelt dat hij de kwestie in 2011 grondig heeft laten uitzoeken. De uitkomst was dat er niets strafbaars aan de hand was. Maar binnen de orthodox-joodse koepelorganisatie NIK bestaat er twijfel over de professionaliteit van dat eigen onderzoek. Zo bleek hij zijn eigen zoon op Levine af te hebben gestuurd.

De NIK-bestuurders vermoeden dat hij de zaak onder het tapijt heeft willen vegen. Jacobs zelf ontkent dat. De commissie heeft zich niet uitgelaten over hoe opperrabbijn Jacobs met de kwestie is omgesprongen - dat viel buiten de opdracht.