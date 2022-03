Premium Het beste van De Telegraaf

Peter woont in Kiev en is daar nog steeds: ’Van slapen komt bitter weinig’

Door Pier Abe Santema Kopieer naar clipboard

Peter Dijkstra schuilt onder een omgekeerde bank in zijn appartement in Kiev. Ⓒ Eigen foto

Peter Dijkstra woont in Kiev en is er nog steeds, omdat hij zich niet wilde laten verjagen door de Russen. In de hal van zijn appartement in het centrum van Kiev heeft Peter Dijkstra (51) een ’bunkertje’ gemaakt. De bank uit zijn woonkamer staat er op de kop. Daaronder probeert hij ’s nachts te slapen.