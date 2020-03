Geen les voor 700 kinderen in Breda

Leraren en kinderen die hoesten, niezen of snotteren, al dan niet in combinatie met koorts, hebben het verzoek gekregen om niet naar school te komen. "Het spreekt voor zich dat het met het huidige lerarentekort al de nodige creativiteit vraagt om de groepen te bemensen met het reguliere verzuim", melden de gezamenlijke schoolbesturen.

Breda is vooralsnog de gemeente met het hoogste aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus. De teller stond maandag, voor bekendmaking van de laatste cijfers, op zestien bevestigde gevallen. In de stad zitten in totaal 17.000 leerlingen op basisscholen. De besturen zijn "blij te constateren dat er vooralsnog slechts een beperkt aantal groepen noodgedwongen thuis zit", maar ze sluiten niet uit dat het aantal de komende dagen zal toenemen.

Massaal gehoor gegeven

Aan de RIVM-oproep aan Brabanders om thuis te blijven als je je niet lekker voelt, wordt massaal gehoor gegeven. Leerlingen gaan de deur niet uit, maar ook leerkrachten verschijnen niet op school.

Uit alle delen van de provincie komen berichten van ouders die melden dat hun kinderen niet naar school kunnen, zo schrijft Omroep Brabant.

Op basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot blijven zeven groepen thuis. De leerlingen krijgen maandag en dinsdag geen les.

Privacyregels

Op het Odulphus Lyceum in Tilburg, waar nu twee leerlingen besmet zijn met het virus en er drie thuiszitten in verband met contactonderzoek, gaan de lessen wel gewoon door.

Ouders zijn boos vanwege het gebrek aan informatie. „Er wordt niets gecommuniceerd over leraren die uitvallen of aangepaste roosters of over de situatie met de leerlingen in verband met privacy”, aldus een verontruste ouder tegen de omroep.

Bij de koepel SKPO, waarbij 36 scholen in Eindhoven en omgeving zijn aangesloten, moet een op de drie kinderen thuisblijven omdat een leerkracht zich ziek heeft gemeld.

„Alle scholen die bij ons aangesloten zijn, hebben ermee te maken. Bij een school, De Bloktempel in Son, moeten zelfs acht groepen thuisblijven, want daar hebben twaalf collega’s zich ziek gemeld. We hebben ook geen vervangers meer en kinderen kunnen ook niet bij de kinderopvang terecht, want daar gelden dezelfde regels”, aldus bestuurder Ingrid Sluiter van SKPO.

Niemand besmet

Op de scholen zitten volgens Sluiter in totaal 11.000 leerlingen. Er is nog niemand besmet met het coronavirus, ook geen ouders en leerkrachten. „Het zijn ingrijpende maatregelen voor de kinderen en de ouders. Maar we moeten toch naar de deskundigen luisteren en we willen ook niet het risico lopen dat anderen besmet worden. We moeten afwachten wat er uit het onderzoek van de GGD komt, maar we hopen dat deze week de strenge regels worden afgeschaald.”