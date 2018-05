Dode bij schietpartij Amsterdam

De twee werden rond 23:10 uur in de Krootstraat geraakt door kogels, meldt de politie. Een van de slachtoffers is overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel. Het andere slachtoffer is ondanks reanimatie overleden. Er is een mogelijke verdachte aangehouden.

Man hoorde geknal

Een man die net zijn hond uitliet heeft geknal gehoord. „Het was een hard geluid dat ik niet meteen kon definiëren, schoten of een explosie. Toen hoorde ik van mijn vrouw dat er veel politie en ook brandweer op de been was. Ook hoorde de man „ga liggen! Ga liggen!” schreeuwen.

Vermoedelijke vluchtauto

De politie is op IJburg een onderzoek gestart rondom een mogelijke vluchtauto. Het voertuig is in beslag genomen.

Nader rechercheonderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat er aan het incident is vooraf gegaan.

Ⓒ Inter Visual Studio