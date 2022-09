Zuid-Koreaanse vrouw (42) opgepakt na vondst botten in koffers Nieuw-Zeeland

De Koreaanse autoriteiten, die op verzoek van de Nieuw-Zeelandse politie naar de vrouw op zoek waren, hebben de arrestatie volgens The Guardian in de stad Ulsan verricht. Eind vorige maand meldden de autoriteiten in Auckland al op zoek te zijn naar een in Korea geboren vrouw met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Zij zou mogelijk een familielid en misschien zelfs de moeder van de aangetroffen kinderen zijn geweest.

De kopers van de koffers in Nieuw-Zeelands grootste stad Auckland vonden de botten en belden meteen daarna de politie. Die meldde later dat de lichamen waarschijnlijk al jaren in de koffers in een opslagruimte lagen. De kinderen zouden tussen de vijf en tien jaar oud zijn geweest. De verantwoordelijke inspecteur Tofilau Fa’amanuia Vaaelua noemde dat toen „zeer schokkend voor de lokale gemeenschap.”

’Afschuwelijk’

De zaak heeft in Nieuw-Zeeland veel aandacht gekregen en de politie kreeg „overweldigende steun” van de bevolking bij het onderzoek, stelt Vaaelua. „Hoe lang je dit werk ook doet, zo’n afschuwelijke geval wordt nooit makkelijk”, zei hij.

De gearresteerde vrouw blijft in Zuid-Korea vastzitten totdat zij aan Nieuw-Zeeland uitgeleverd kan worden.