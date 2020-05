Corona bij hond en drie katten in Nederland

De dieren zijn onder de loep genomen tijdens een breder onderzoek naar besmettingen bij nertsenbedrijven in Brabant. Uit testen blijkt dat drie katten en een hond antistoffen hebben die duiden op een eerdere besmetting met het coronavirus.

Het gaat om drie ’boerderijkatten’ die leven rond de nertsenstal waar eerder een uitbraak is vastgesteld. De hond, een 8-jarige Amerikaanse bulldog, had een baasje met corona. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april geëuthanaseerd. Het coronavirus kon niet worden vastgesteld, maar uit een bloedmonster blijkt dat de viervoeter wel positief voor antistoffen was. Dat betekent dat in ieder geval duidelijk is dat de bulldog besmet is geweest. Het is onduidelijk of de ademhalingsproblemen het gevolg waren van corona of van ander lijden.

Onderzoek naar gedrag virus

Minister Schouten liet al onderzoek doen naar corona onder katten. Vanwege de besmetting bij de hond gaan experts nu ook kijken naar hoe het virus zich gedraagt bij honden.

De CU-bewindsvrouw laat weten dat de RIVM-richtlijn voor huisdieren niet wijzigt. „Mensen die ziek zijn moeten contact met hun huisdieren vermijden en anderhalve meter afstand houden. Zorg dat iemand anders de hond uitlaat”, legt de bewindsvrouw uit.

’Aai of knuffel het dier niet’

„Als een hond of kat ziekteverschijnselen krijgt, en je bent zelf ziek, moeten mensen naar de dierenarts bellen. Dan kan worden vastgesteld wat er aan de hand is. Ga ook niet aaien of knuffelen als het dier ziek is”, zegt Schouten verder.

Dierenartsen worden opgeroepen om corona-verschijnselen of positieve testen te melden. „Wij willen de informatie graag hebben om te weten hoe het zich verspreidt. We zien nu enkele gevallen waar het speelt”, zegt de minister. Ze benadrukt, mede op basis van internationale gegevens, dat huisdieren in alle gevallen door hun baasje zijn besmet en niet andersom. Volgens Schouten kunnen huisdieren getest worden op corona: „Dierenartsen hebben die testen. Er is voldoende capaciteit, want er is niet sprake van een massale behoefte aan testen.”