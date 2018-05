Trump betaalde zwijggeld Stormy indirect

Begin vorige maand zei Trump nog dat hij niets wist over het zwijggeld voor Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is. Advocaat Michael Cohen verklaarde dat hij Daniels uit eigen zak en op eigen initiatief heeft betaald.

Transactie via advocaat

In een interview met Fox News zei Giuliani dat de president wel van de betaling wist en Cohen terugbetaalde. „Ze sluisden het door via een advocatenkantoor en de president betaalde het terug”, zei Giuliani. „Hij kende de details niet, voor zover ik weet, maar wist wel van de afspraak dat Michael dit soort dingen zou regelen.” Giuliani zei dat de transactie niet in strijd met de wet was en dat er geen campagnegeld is gebruikt voor het betalen van Daniels.

Verontwaardigd

Michael Avenatti, advocaat van Daniels, zei dat de Amerikanen „verontwaardigd” zouden moeten zijn over de verklaring van Giuliani. „We voorspelden maanden geleden al dat het Amerikaanse volk het bewijs zou krijgen dat het is voorgelogen over de betaling van 130.000 dollar en over wat Trump wist.”

Bekijk ook: Pornoactrice Stormy Daniels klaagt Trump aan