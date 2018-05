’N-Korea verhuist Amerikanen naar hotel’

Eerder meldde CNN dat de vrijlating van Amerikaanse staatsburgers „op komst” is. De Noord-Koreanen zouden twee maanden geleden besloten hebben de Amerikanen vrij te laten. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken zou de vrijlating hebben voorgesteld tijdens zijn bezoek aan Zweden in maart.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben er eerder bij Noord-Korea op aangedrongen de drie vrij te laten als teken van goede wil, voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Die staat voor later deze maand of begin juni gepland.

De drie Amerikanen waar het om gaat zijn zakenman en zendeling Kim Dong-chul en Kim Sang-dok en Kim Hak-song, die beiden aan de universiteit in Pyongyang werkten.

De vroegere burgemeester van New York Rudy Giuliani, die is toegetreden tot het juridische team van Trump, zei in een gesprek met Fox News dat de drie donderdag vrijkomen.