’Voetbalscout’ krijgt drie jaar cel voor filmen naakte jongetjes

De Eindhovenaar haalde jarenlang minderjarige jongens over om ontuchtige handelingen te verrichten voor de webcam. Ook had hij een grote hoeveelheid kinderporno in bezit. Naast de celstraf krijgt de man een contactverbod van drie jaar met de slachtoffers en moet hij doorgaan met een behandeling bij een zorgverlener.

De verdachte benaderde tussen 2013 en 2019 via sociale media ten minste vier minderjarige jongens. In diezelfde periode deed de verdachte zich bij een aantal minderjarigen voor als een meisje. Hij stuurde seksueel getinte afbeeldingen en video's naar de jongens en haalde ze vervolgens over voor de webcam seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hiervan maakte hij afbeeldingen en video's.