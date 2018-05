Scherp op acties herdenking 4 mei

Zowel in de Molukse gemeenschap als onder veteranen is grote woede over de actie van Rogier Meijerink, de veroordeelde kraker die achter het lawaaiprotest zit. Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van burgemeester Van Aartsen, waarin hem is medegedeeld dat de lawaaiactie tijdens de twee minuten stilte op de Dam wordt verboden. De zaak dient vanmiddag.

Woede bij Maluku en veteranen

De Molukkers zijn kwaad omdat hiermee het eerbetoon aan hun opa’s wordt verstoord. Daarom zou een groep van AFC Maluku – de harde kern van Ajax – afspraken aan het maken zijn om aanwezig te zijn rond de Dam om in te grijpen. Liefst nog voor het mis gaat. Er ging binnen de Molukse gemeenschap ook het gerucht dat leden van AFC Maluku een vertegenwoordiger van actiegroep de Grauwe Eeuw wilden opzoeken. Daarnaast zijn veteranen laaiend over de mogelijkheid van een ordeverstoring. Of er daadwerkelijk acties op handen zijn, kunnen de politie en gemeente niet zeggen. Wel houden de instanties onder andere sociale media in de gaten om escalaties te voorkomen.

’Antifascisten’ hebben in het recente verleden laten merken daadwerkelijk tot actie over te willen gaan met protesten tegen KNIL-veteranen. Toen er een eerbetoon was op het kantoor van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht wilden zogeheten ‘antifascisten’ van de AFVN hiertegen demonstreren. Daarop kwam een zware delegatie Molukse voetbalhooligans naar het kantoor van de IGK in Hilversum. Het noopte de politie om massaal aanwezig te zijn. Omdat de antifascisten duidelijk was gemaakt wat de risico’s waren, haakten ze op het laatste moment af.

Ze beklaagden zich hier later over en voelden zich geïntimideerd.