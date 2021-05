LIVE | België versnelt tweede prik AstraZeneca

13.50 - België gaat tweede AstraZeneca-prik flink eerder geven

Belgen die worden ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca krijgen hun tweede prik in het vervolg een stuk sneller. Daardoor zijn zij mogelijk al tot drie weken eerder helemaal beschermd.

België wachtte, net als Nederland, tot dusver twaalf weken voor het toedienen van de tweede dosis. Dat zou betekenen dat de laatste Belg begin september zijn tweede prik zou krijgen. Maar het AstraZeneca-vaccin wordt alleen gebruikt voor mensen van 41 jaar en ouder, en die zijn half juni al allemaal een eerste keer aan de beurt gekomen, schrijven Belgische media. Het zou jammer zijn de doses die AstraZeneca nadien nog levert tot de nazomer te laten liggen.

Wie nu de eerste AstraZeneca-prik krijgt, kan voortaan over acht weken terugkomen voor de tweede. Het inenten met AstraZeneca is daardoor in België mogelijk al half augustus helemaal afgerond.

De tussentijd bij de vaccins van Pfizer en Moderna was altijd al een stuk korter, met respectievelijk vijf en vier weken.

12.43 - ’Duizenden proberen wekelijks voor te dringen bij prik’

Duizenden Nederlanders proberen een vaccinatie-afspraak in te plannen, nog voor ze aan de beurt zijn. De GGD belt wekelijks bijna 3000 onrechtmatige afspraken af. „Als je voordringt, neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Wacht alsjeblieft op je beurt.” Dat zegt een woordvoerder van de GGD tegen RTL Nieuws. Dagelijks plannen zo’n 85.000 mensen een afspraak in voor hun coronavaccinatie.

Maar ongeveer 0,5 procent van die afspraken wordt gemaakt door mensen die daarvoor nog niet in aanmerking zijn gekomen, meldt de GGD. Dat betekent dat er iedere week zo’n 2975 mensen proberen voor te dringen bij het maken van een vaccinatie-afspraak.

12.00 - ’Huisartsen veel gebeld door mensen die prullenbakvaccin willen’

Huisartsenpraktijken worden de afgelopen dagen veel gebeld door mensen die een overgebleven vaccin tegen het coronavirus willen. „Mensen staan te springen om een vaccin, Nederland wil heel graag gevaccineerd worden”, zegt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin.nl. Die site moet voorkomen dat vaccindoses ongebruikt weggegooid worden. De site trekt momenteel ongeveer 70.000 bezoekers per uur.

Op Prullenbakvaccin.nl kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. De initiatiefnemers weten niet hoeveel mensen inmiddels zo zijn gevaccineerd, en hoeveel vaccindoses dus niet hoefden te worden weggegooid.

Vanwege de grote interesse is de site dinsdag iets aangepast. Op de landkaart van Nederland staan alleen nog de locatiegegevens van huisartsenpraktijken die aangeven dat ze vaccins beschikbaar hebben. Die kleuren blauw. Deelnemende praktijken zonder beschikbare doses zijn oranje en staan alleen vermeld als bijvoorbeeld „locatie #9.”

Volgens Schijven zijn meer dan honderd locaties inmiddels aangemeld voor de site. Alle aangemelde praktijken worden afzonderlijk benaderd om te controleren of de aanmeldingen echt zijn en ze inderdaad overblijvende vaccins willen aanbieden. Hoeveel praktijken daadwerkelijk deelnemen, is nog niet bekend, en dat kan per dag wisselen. De bevestigde deelnemers op de site zijn verspreid over het hele land, van Friesland tot Limburg en van Groningen tot Zeeland.

De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. „Het is niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Als jij om wat voor reden dan ook niet wilt wachten tot je wordt uitgenodigd, kun je een poging wagen voor een restvaccin. De huisarts zal dan samen met jou nagaan of hij of zij je dat wil toebedelen. Uiteindelijk is het aan de huisarts in samenspraak met de persoon. Het kan dus ook zo zijn dat iemand anders de prik krijgt. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de prullenbak.”

11.50 - Invoering coronapas stap dichterbij in Frankrijk

Het Franse lagerhuis is akkoord gegaan met de invoering van een coronapas waarmee mensen toegang krijgen tot festivals, sportwedstrijden en andere evenementen met meer dan duizend bezoekers. De regering wil deze „gezondheidspas” gebruiken om de economie tijdens de pandemie weer veilig te heropenen.

De pas, die nog door het hogerhuis goedgekeurd moet worden, laat zien dat iemand is gevaccineerd tegen Covid-19, een negatieve testuitslag heeft of recent is hersteld na een besmetting. De regering hoopt deze vanaf 9 juni in gebruik te nemen.

De coronamaatregelen in Frankrijk worden langzaamaan versoepeld. Op 19 mei gaan de terrassen, musea, winkels en bioscopen in het land weer open. Drie weken later volgen de gebedshuizen en sportstadions voor maximaal 5000 bezoekers en zijn buitenlandse toeristen weer welkom in Frankrijk.

Ongeveer 18,5 miljoen Fransen hebben inmiddels een eerste coronavaccinatie gehad. Dat is ruim 35 procent van de volwassen bevolking. In totaal 8,2 miljoen van hen hebben ook een tweede prik gehad en zijn nu maximaal beschermd bij een besmetting met het coronavirus.

11.45 - Gevaccineerde reiziger niet meer in quarantaine in Duitsland

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, hoeven op termijn vermoedelijk niet meer in quarantaine als ze naar Duitsland gaan. De Duitse regering wil de quarantaineregels voor ingeënte mensen verregaand versoepelen, meldt een ingewijde.

Gevaccineerde Nederlanders gaan mogelijk niet profiteren van het nieuwe beleid. Dat heeft volgens de bron namelijk geen betrekking op mensen uit bepaalde risicogebieden. De Duitse autoriteiten beschouwen Nederland als een zogeheten hoogincidentiegebied. Daardoor gelden strenge regels voor Nederlanders die naar het buurland gaan.

Gevaccineerde mensen ontkomen naar verluidt alleen aan de vaccinatieplicht als ze zijn ingeënt met een middel dat is goedgekeurd in de EU. Het gaat dan om de coronavaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en het Leidse Janssen, dat ook bekendstaat als het vaccin van Johnson & Johnson.

11.10 Huisartsen krijgen vergoeding voor extra werk rond vaccinaties

Huisartsen krijgen een aanvullende vergoeding voor het extra werk dat ze hebben gekregen door de coronavaccinaties en de pauze met het vaccin van AstraZeneca. Ze moesten door de onderbreking bijvoorbeeld patiënten afbellen en later, toen het vaccineren werd hervat, opnieuw uitnodigen. Ook voor het selecteren en uitnodigen van patiënten uit bepaalde medische risicogroepen, die met voorrang worden geprikt door de GGD of door teams die mensen thuis vaccineren, krijgen de huisartsen een extra bedrag.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft nieuwe afspraken over vergoedingen gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid. Dat was volgens de vereniging nodig „omdat de werkzaamheden van huisartsen voor de Covid-vaccinaties veel meer behelzen dan we vooraf wisten.” Zo werden huisartsen overspoeld met vragen van patiënten, „wat een forse belasting is voor de medewerkers in de praktijken. Ook vergt de uitvoering van de vaccinaties sowieso meer tijd dan vooraf verwacht”, aldus de LHV.

Huisartsen vaccineren mensen tussen de 60 en 64 jaar met het vaccin van AstraZeneca. Het gebruik daarvan lag vanwege meldingen over zeldzame, maar ernstige bijwerkingen enige tijd stil. Het gaat om de combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Dat specifieke ziektebeeld doet zich vooral voor bij jongere mensen. Voor de 60-plussers is de kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus vele malen groter dan het risico op zeldzame bijwerkingen.

In totaal bedraagt de aanvullende vergoeding voor de huisartsenpraktijken 2 euro per ingeschreven patiënt. Voor de vaccinatie van patiënten die zelf langs kunnen komen, krijgen huisartsen 21 euro per toegediend vaccin. Dat bedrag blijft hetzelfde. Voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele ouderen geldt een veel hoger tarief, van ruim 90 euro. „Dit traject is erg arbeidsintensief, door de specifieke voorbereidingen en uitvoeringseisen die dit met zich meebrengt”, legt de LHV uit.

10.32 - Werkstraf van 150 uur voor schoppen politiehond

Een 36-jarige man uit Noordwijk die verdacht wordt van het belagen van een hondengeleider en het schoppen van zijn diensthond Vito, is woensdag in de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Ook moet hij de agent 500 euro schadevergoeding betalen. Het OM had een werkstraf van 200 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

De verdachte Dick van D. bezocht met zijn jongere broer en andere familieleden op 14 maart een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag. Die eindigde met rellen en charges van de ME.

De Noordwijker zegt dat hij zijn broertje wilde redden toen die na het gooien van een blikje naar de politie zou worden gearresteerd en te pakken was genomen door de politiehond. De verdachte, die zichzelf een dierenliefhebber noemt, bekent dat hij de hond heeft geschopt, al was het geen doodschop zoals de politie beweert. Justitie beschouwt dit als het belemmeren van een arrestatie. De hond liet los en stond korte tijd versuft op vier poten te wankelen. De dierenarts stelde later vast dat de hond last had van de milt en nieren.

„Er kwam een overlevingsinstinct in me op om hem te redden. Ik heb de hond getrapt, maar niet zo hard als wordt beweerd. Toen kreeg ik een klap op mijn hoofd met een wapenstok en werd alles zwart voor mijn ogen. Ik ben weggestrompeld in het gras gaan liggen met mijn handen omhoog en toen hebben ze alsnog die hond bovenop me gezet”, klaagde Van D. over het toegepaste politiegeweld. Hij gaat daarvan nog aangifte doen met zijn advocaat. Het was naar eigen zeggen zijn eerste demonstratie die hij bezocht. „Wat ik daar heb gezien kan absoluut niet door de beugel. Ik kan heel slecht tegen onrecht.”

09.15 - Nauru claimt wereldrecord: iedereen ingeënt

Eilandstaat Nauru in de Stille Oceaan zegt een „wereldrecord” te hebben neergezet in de strijd tegen het coronavirus. Het ministaatje heeft alle volwassenen een eerste dosis gegeven van een coronavaccin.

De regering zegt dat 7392 mensen zijn ingeënt. Dat komt neer op ongeveer 108 procent van de volwassen bevolking, omdat ook buitenlanders een prik kregen. „De nationale coronavirus taskforce is enorm blij met dit wereldrecord en bedankt iedereen op Nauru”, aldus een officiële verklaring.

Inwoners van Nauru hoefden zich het afgelopen jaar weinig zorgen te maken over het coronavirus. Hun eiland behoort tot de laatste plaatsen op aarde waar geen besmettingen zijn gemeld. Toch kreeg het land AstraZeneca-vaccins via het internationale programma Covax. Daarmee kon in enkele weken tijd de hele volwassen bevolking worden gevaccineerd.

07.03 Vaccinatieprogramma voor zeevarenden begint half juni

Medio juni start een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Daarvoor komen alle zeevarenden in aanmerking die werken op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Door de prikken kunnen mensen hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten, stelt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). Die voert het beheer over het programma.

06.25 Ruim 4000 nieuwe coronadoden in India, dodental voorbij 250.000

Het Indiase dodental als gevolg van de coronapandemie is voorbij de 250.000 gegaan. Het lokale ministerie van gezondheid meldt woensdag 4205 coronadoden, waarmee het totale dodental op 254.197 komt.

De afgelopen 24 uur zijn er 348.482 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totale bevestigde besmettingen op ruim 23,3 miljoen komt te staan. Experts vermoeden dat de werkelijke aantallen aanzienlijk hoger liggen.

05.01 Fors meer klachten over geluidsoverlast sinds corona

Sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat concludeert dataplatform LocalFocus na een analyse van politiecijfers. De politie kreeg tussen maart 2020 en februari 2021 bijna 187.000 herriemeldingen, tegenover 120.000 in dezelfde periode het jaar ervoor.

Dat betekent een stijging van ruim 50 procent van het aantal meldingen in coronatijd. In alle provincies en gemeenten in Nederland is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het jaar ervoor. Ook is er in alle onderzochte maanden meer geklaagd dan dezelfde periode een jaar eerder. Augustus had met een toename van ruim 70 procent veruit de hoogste piek, maar ook de eerste twee maanden van dit jaar lag het aantal meldingen bijna dubbel zo hoog dan het jaar ervoor, ziet LocalFocus.

In provincie Noord-Holland steeg het aantal overlastmeldingen met ruim 80 procent het hardst. De luidruchtigste gemeente in coronatijd is gezien de meldingen Groningen, gevolgd door Den Helder, Zandvoort, Leiden en Utrecht.

De meldingen die toenamen betroffen vooral geluidshinder in het algemeen, zoals herrie van buren of mensen op straat. Overlast door evenementen en horeca daalde tijdens de coronatijd.

04.07 WHO: Indiase coronavariant tot nu toe in 44 landen ontdekt

De Indiase coronavirusvariant B.1.617 is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag. Het grootste aantal besmettingen met de variant buiten India is waargenomen in Groot-Brittannië, blijkt uit de analyse van ruim 4500 monsters. De Indiase variant zou ook 11 keer in Nederland zijn waargenomen, blijkt uit de data gepubliceerd op het platform GISAID. Coronavirusvariant B.1.617 werd in oktober voor het eerst waargenomen.

Eerder liet de WHO al weten dat de mutatie, die besmettelijker lijkt, als wereldwijd probleem wordt gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins. Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. De variant staat nu op eenzelfde lijst als de virussoorten ontdekt in Groot-Brittannië, Brazilië en Zuid-Afrika. Dit in eerste instantie omdat het zich sneller lijkt te verspreiden.

Meerdere landen, waaronder ook Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België is al iemand in een verpleeghuis overleden aan de gevolgen van de Indiase virusvariant. Het aantal besmettingen in India is in de afgelopen weken in hoog tempo gestegen.

02.03 Mogelijk minder vaccins van Janssen geleverd

Mogelijk worden er minder vaccins van Janssen geleverd. Dat komt door productieproblemen bij de fabriek van moederbedrijf Johnson & Johnson in de Verenigde Staten, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij had deze maand gehoopt op een „stabiele instroom” van ongeveer een miljoen vaccins tegen het coronavirus. Maar zover is het niet gekomen.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft onlangs een fabriek gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Er waren onder meer problemen met hygiëne. Johnson & Johnson gaat er nog wel van uit dat het dit jaar nog steeds de beloofde 200 miljoen coronavaccins van Janssen aan de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland zal leveren.

Ook blijven de leveringen van farmaceut AstraZeneca onvoorspelbaar, aldus De Jonge. „De ene week zijn ze heel hoog, de andere week zijn er geen leveringen.” De EU is daarom een proces begonnen tegen het bedrijf.

Een woordvoerster van Janssen gaat desgevraagd niet in op precieze aantallen, maar bevestigt de lezing van De Jonge. Voor dit jaar stonden 11,3 miljoen leveringen aan Nederland gepland als onderdeel van 200 miljoen leveringen aan de Europese Unie. Ondertussen wordt met „man en macht” gewerkt om de fabriek in de Verenigde Staten weer operationeel te krijgen. Het is nog niet bekend wanneer de productie daar weer kan worden opgestart.