LIVE | Fors meer klachten over geluidsoverlast sinds corona

06:25 Ruim 4000 nieuwe coronadoden in India, dodental voorbij 250.000

NEHet Indiase dodental als gevolg van de coronapandemie is voorbij de 250.000 gegaan. Het lokale ministerie van gezondheid meldt woensdag 4205 coronadoden, waarmee het totale dodental op 254.197 komt.

De afgelopen 24 uur zijn er 348.482 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totale bevestigde besmettingen op ruim 23,3 miljoen komt te staan. Experts vermoeden dat de werkelijke aantallen aanzienlijk hoger liggen.

05:01 Fors meer klachten over geluidsoverlast sinds corona

Sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat concludeert dataplatform LocalFocus na een analyse van politiecijfers. De politie kreeg tussen maart 2020 en februari 2021 bijna 187.000 herriemeldingen, tegenover 120.000 in dezelfde periode het jaar ervoor.

Dat betekent een stijging van ruim 50 procent van het aantal meldingen in coronatijd. In alle provincies en gemeenten in Nederland is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het jaar ervoor. Ook is er in alle onderzochte maanden meer geklaagd dan dezelfde periode een jaar eerder. Augustus had met een toename van ruim 70 procent veruit de hoogste piek, maar ook de eerste twee maanden van dit jaar lag het aantal meldingen bijna dubbel zo hoog dan het jaar ervoor, ziet LocalFocus.

In provincie Noord-Holland steeg het aantal overlastmeldingen met ruim 80 procent het hardst. De luidruchtigste gemeente in coronatijd is gezien de meldingen Groningen, gevolgd door Den Helder, Zandvoort, Leiden en Utrecht.

De meldingen die toenamen betroffen vooral geluidshinder in het algemeen, zoals herrie van buren of mensen op straat. Overlast door evenementen en horeca daalde tijdens de coronatijd.

04:07 WHO: Indiase coronavariant tot nu toe in 44 landen ontdekt

De Indiase coronavirusvariant B.1.617 is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag. Het grootste aantal besmettingen met de variant buiten India is waargenomen in Groot-Brittannië, blijkt uit de analyse van ruim 4500 monsters. De Indiase variant zou ook 11 keer in Nederland zijn waargenomen, blijkt uit de data gepubliceerd op het platform GISAID. Coronavirusvariant B.1.617 werd in oktober voor het eerst waargenomen.

Eerder liet de WHO al weten dat de mutatie, die besmettelijker lijkt, als wereldwijd probleem wordt gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins. Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. De variant staat nu op eenzelfde lijst als de virussoorten ontdekt in Groot-Brittannië, Brazilië en Zuid-Afrika. Dit in eerste instantie omdat het zich sneller lijkt te verspreiden.

Meerdere landen, waaronder ook Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België is al iemand in een verpleeghuis overleden aan de gevolgen van de Indiase virusvariant. Het aantal besmettingen in India is in de afgelopen weken in hoog tempo gestegen.

02:03 Mogelijk minder vaccins van Janssen geleverd

Mogelijk worden er minder vaccins van Janssen geleverd. Dat komt door productieproblemen bij de fabriek van moederbedrijf Johnson & Johnson in de Verenigde Staten, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij had deze maand gehoopt op een „stabiele instroom” van ongeveer een miljoen vaccins tegen het coronavirus. Maar zover is het niet gekomen.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft onlangs een fabriek gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Er waren onder meer problemen met hygiëne. Johnson & Johnson gaat er nog wel van uit dat het dit jaar nog steeds de beloofde 200 miljoen coronavaccins van Janssen aan de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland zal leveren.

Ook blijven de leveringen van farmaceut AstraZeneca onvoorspelbaar, aldus De Jonge. „De ene week zijn ze heel hoog, de andere week zijn er geen leveringen.” De EU is daarom een proces begonnen tegen het bedrijf.