Zorgen bij datacenters om problemen stroomnet

De Dutch Data Center Association (DDA) waarschuwt in een brandbrief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de groei van de Nederlandse economie hierdoor onder druk komt te staan. Volgens de branchevereniging van datacenters is rond Amsterdam de nood het hoogst. Op verschillende plaatsen is uitbreiding van het stroomnetwerk niet meer mogelijk.

Het succes van de Nederlandse digitale economie en haar internationale concurrentiepositie hangt volgens DDA in sterke mate af van hoe goed de energie-infrastructuur is en meegroeit. Directeur Stijn Grove roept Wiebes op snel te komen met een noodplan.