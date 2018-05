Weer stakingen op Schiphol

Het is voor de derde keer dat zij in een vastgelopen cao-conflict in actie komen. Hoewel de stakingen van korte duur zijn, kan dit volgens vakbond FNV leiden tot vertragingen. Reizigers worden geadviseerd de websites en berichtgeving van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen goed in de gaten te houden.

Het werk wordt voor maximaal één uur per onderbreking en gespreid over de dag een paar keer neergelegd op het platform (laden en lossen vliegtuigen), de check-in balies en in de bagagekelder.

„De cao-onderhandelingen met de drie afhandelingsbedrijven Menzies, Swissport en Aviapartner zijn stuk gelopen op te laag loon, te hoge werkdruk en te krappe roosters”, aldus een woordvoerder van FNV Schiphol.

Net in drukke meivakantie

„Wij zijn niet blij met deze acties net in deze drukke meivakantie, maar we respecteren het stakingsrecht van werknemers. Het is echter een arbeidsconflict met de afhandelingsbedrijven en niet met de luchthaven Schiphol”, zegt een woordvoerder van luchthaven Schiphol. „Wel zorgen we ervoor dat de veiligheid is gewaarborgd”, voegt hij toe.

Werkgevers blijven onwillig

Afgelopen vrijdag hielden de medewerkers al werkonderbrekingen en de week ervoor stiptheidsacties, maar de werkgevers blijven volgens de FNV-woordvoerder onwillig om samen met de bonden te komen tot betere arbeidsomstandigheden.

Afhandelaars Schiphol: staking voorbarig

De drie afhandelaars van passagiers en bagage op Schiphol, Swissport, Aviapartner en Menzies, zijn teleurgesteld in de zoveelste werkonderbrekingen van vakbond FNV op de luchthaven.

,,Stakingen duperen alleen maar de reizigers. Deze acties zijn veel te voorbarig, omdat er notabene een akkoord ligt met de FNV om extern onderzoek te laten doen naar de planning en werkroosters. De resultaten zijn pas volgende maand beschikbaar. Wij willen graag om de tafel om te praten over verbeteringen, maar gaan niet bij voorbaat bij het kruisje tekenen.”

FNV moet meewerken

Dat zegt de Nederlandse topman Menno Biersma van Swissport in een reactie tegenover De Telegraaf. Hij zegt mede namens Aviapartner en Menzies te spreken. ,,We willen een goede sector-cao voor iedereen, maar dan moet de FNV wel meewerken. Desnoods zetten we een mediator in om eruit te komen”, aldus Biersma.

Hij spreekt over ‘vreemde acties’ van ontevreden personeel op Schiphol ,,die we sterk afkeuren. We hebben nog niet eens een eindbod gedaan. Het overleg is door de bond eenzijdig stopgezet.” De luchthaven zelf en de vliegmaatschappijen zijn ook niet blij met weer ellende in de drukke meivakantie.

Er werken 1.650 mensen op Schiphol bij deze afhandelaars. ,,Zij volharden in een korte termijnstrategie van concurrentie op prijs. Wat ons betreft een heilloze weg waar wij de dupe van zijn”, reageert Ton Kukler, medewerker op de bagageafdeling van Swissport.

,,We roepen onze werkgevers op om te stoppen met de race naar beneden en in te gaan op onze eisen”, zegt Stephan Nemchik die werkt bij Menzies Aviation Passage. ,,We willen een loonsverhoging van 3% met een minimum van 75 euro per maand, minder werkdruk door meer mensen in dienst te nemen, meer vaste contracten en gezondere werkroosters.”

Biersma roept de FNV met klem op weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. ,,Ze vergeten te zeggen dat we het over een heleboel punten al eens zijn. Sommige verbeterpunten hebben we zelfs reeds in gang gezet. De bond loopt met stakingen voor de muziek uit. We zijn er bijna uit”, meent hij.

Kantoorpersoneel ingezet

De drie werkgevers zetten volgens hem kantoorpersoneel in om te helpen bij de verwerking van passagiers en bagage tijdens de werkonderbrekingen op Schiphol. ,,De wachttijden en vluchtvertragingen blijven zo beperkt.”