Dikke BMW’s voor Haags college

Het gaat om vijf BMW’s van het type 530e met een topsnelheid van 235 kilometer per uur waarvoor het stadhuis nieuwe leasecontracten heeft afgesloten. De bolides vervangen de huidige vijf Mercedessen waarvoor het vooral in de beginperiode voor de chauffeurs een uitdaging was om een tankstation te vinden.

Deze wagens die vanaf 2009 in productie zijn genomen kunnen zowel op benzine als op aardgas, maar voor die laatste brandstof zijn niet veel tankstations.

De nieuwe bolides die zowel elektrisch als op benzine kunnen rijden, hebben een prijskaartje vanaf een slordige 63.000 euro per stuk. In de lease kosten ze gemiddeld duizend euro per maand.

In de ’basiswagen’ moet de gebruiker het uitsluitend met leeslampjes voorin doen, terwijl dat niet handig is als een wethouder achterin zijn of haar stukken wil lezen. Wel mag die zich gelukkig prijzen met een stopcontact achterin om er eventueel een laptop op aan te sluiten.

Uit de brochure blijkt dat een zakelijke opwaardering van de auto met wat meer ’glimmende en chrome accenten op de bumpers’ snel meer dan 3000 euro extra kost. Voor dat bedrag heeft de auto nog geen massagestoel of camera’s die in de gaten houden of er tijdens het inparkeren geen Hagenaartje wordt geraakt. Ook snel laden is niet mogelijk met de BMW.

De gemeente laat weten zo milieuvriendelijk mogelijk te willen rijden. Daardoor is de keuze gevallen op een hybride auto met energielabel A. „Volledig elektrisch was de wens, maar voldoet op dit moment nog niet aan de eisen”, aldus een woordvoerder.

Momenteel zijn er onder leiding van oud-minister Edith Schippers gesprekken in volle gang om een nieuw stadsbestuur te smeden van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Eerder bleek al dat De Mos elke partij twee wethouders gunt. Dat zijn er in totaal acht.

De auto’s worden gedeeld en de dagelijkse puzzel wie welke wagen gebruikt zal nu waarschijnlijk iets lastiger worden”, reageert de woordvoerder. „Maar ook in het verleden hebben collegeleden nooit een ’eigen’ auto gehad.” De zegsvrouw wijst erop dat leden van het college ook vaak genoeg fietsend en lopend naar hun afspraken afreizen.

Hoe luxe de BMW’s worden uitgevoerd, wil de gemeente niet zeggen. „Over kosten kunnen we vanwege concurrentieposities geen uitspraken doen.”