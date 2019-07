Hipsterjihadi voor de rechter

Abdelaziz dook eerder tot grote schrik van verschillende vluchtelingen plots op tijdens een bijeenkomt in de Balie in Amsterdam. Hij zou zijn herkend als strijder. Ook zijn broer ’Fatah’ staat woensdag terecht.

Abdelaziz is de ex van voormalig correspondent in Turkije Ans Boersma. Zij werd begin dit jaar het land uitgezet omdat ze door een relatie met de gevluchte Syriër in verband werd gebracht met terrorisme. Nederland verdenkt haar ervan dat ze de man heeft geholpen om aan valse papieren te komen. Nederland had Turkije daarover ingelicht. Ze werd vervolgens op het vliegtuig naar huis gestuurd. Boersma heeft de Nederlandse staat daarvoor aansprakelijk gesteld. Ze raakte haar werk bij Het Financieele Dagblad kwijt.

