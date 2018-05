Makkelijk inbreken in modern huis

Uit een test van de consumentenbond bij onze zuiderburen blijkt dat veel snufjes zo slecht beveiligd zijn, dat iemand met slechte bedoelingen op z’n minst een grote puinhoop van je huis kan maken.

Maar de ’ethische hackers’ die Test-Aankoop inschakelde kwamen er ook achter dat ook elektronische sloten van je woning eenvoudig op afstand te openen zijn, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Om de proef op de som te nemen, richtte Test-Aankoop een moderne woning in met negentien populaire slimme toestellen, zoals een koelkast, alarmsysteem, thermostaat, printer, kindertablet, deurslot, luidspreker en zelfs een robotstofzuiger. Vervolgens vroeg de consumentenorganisatie twee ethische hackers te proberen in te breken in de apparaten.

De resultaten zijn ontluisterend. Bijna de helft van de apparaten kent veiligheidslekken, en dat kan vervelende gevolgen hebben. Zo konden de hackers de thermostaat ontregelen of de hele papiervoorraad van een printer erdoorheen jagen.

Maar de gevolgen kunnen ook ernstiger zijn, in het bijzonder als het gaat om toestellen waarmee je je woning kan monitoren en beveiligen. In het geval van een slim deurslot of een veiligheidscamera bijvoorbeeld, loop je als consument een reëel risico.

Via een gesimuleerde inbraak, slaagden de hackers erin om een camera en deurslot vanop afstand over te nemen via de webaccountpagina van de toestellen. Camera uit, deur open, hackers binnen. Wanneer ook nog eens de sensoren en de rookmelders werden gemanipuleerd, stond niets de hackers nog in de weg.

Verder stelde Test-Aankoop vast dat een aantal ogenschijnlijk onschuldige producten lang niet feilloos bleken. Bij een kinderhorloge, waarmee ouders gesproken berichten met hun kinderen kunnen uitwisselen, bleek de communicatie onvoldoende beveiligd en konden de hackers de boodschappen tussen ouder en kind onderscheppen.

In het geval van een kindertablet slaagden ze er zelfs in om via de camera het kind te bekijken en er via de microfoon contact mee te hebben. Ook was het mogelijk om afbeeldingen en video’s naar de tablet te versturen.

