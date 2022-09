Warme woorden én verrassing in speech koning Charles

Koning Charles omschreef in zijn speech vanuit Buckingham Palace het leven van zijn moeder Elizabeth als ’goed besteed’ en waarin ze zich aan haar ’beloften had gehouden’. Wat dat laatste betreft ging het vooral om haar belofte als 21-jarige om haar leven te wijden aan haar landgenoten. Dat plichtsbesef is altijd de leidraad in haar leven gebleven, zo beschreef Charles. En het is met precies dezelfde toewijding dat hij de ’constitutionele principes’ van het koningschap zal eerbiedigen.

Charles had ook een verrassing in petto. Bij zijn eerste toespraak als koning benoemde hij zijn zoon William tot Prince of Wales. Charles zelf moest daar ruim zeventien jaar op wachten na de kroning van zijn moeder. Het verschil is natuurlijk dat Charles indertijd nog een peuter was en William nu een volwassen man met een stralend gezin.

Als er al Britten op zoek waren naar mogelijke hints over een verslechterende relatie met jongste zoon Harry, dan kwamen ze bedrogen uit. Charles wenste hem, echtgenote Meghan en hun kinderen veel succes met hun nieuwe leven in de Verenigde Staten.

Maar uiteindelijk ging de toespraak vooral over dankbaarheid ten aanzien van zijn moeder. Hij loofde haar ’warmte, haar humor en haar vermogen om altijd het beste in mensen te zien’. Ze was volgens Charles, vanwege haar karakter en haar lange leven, in staat om de typisch Britse waarden te belichamen waarbij het enerzijds gaat om het omarmen van tradities maar waar tegelijkertijd wordt opengestaan voor noodzakelijke verandering. Charles beloofde diezelfde Britse waarden te zullen koesteren. Hij zou zich daarin laten inspireren door het ’lichtend’ voorbeeld van zijn moeder.

Het was een toespraak waarvan het duidelijk was dat Charles er in de loop der jaren flink op heeft kunnen oefenen en aan kunnen schaven. Ruim 53 jaar geleden werd hij tot prins van Wales gekroond, wat neerkomt op de officiële Britse titel van kroonprins.

Er werd in de loop van die jaren geregeld getwijfeld aan zijn geschiktheid voor een positie waarin hij boven alle partijen diende te staan. Als jonge kroonprins stak hij zijn mening immers niet onder stoelen en banken.

Met name als het om duurzaamheid (goed) of moderne architectuur (fout) ging, liet hij geen gelegenheid onbenut om zijn bevindingen met ministers en andere politici te delen.

De laatste jaren werd het echter rustiger, in elk geval als het over zich met regeringszaken bemoeien gaat. „Zo dom ben ik nou ook weer niet”, zei hij enkele jaren geleden nadat hem werd gevraagd of hij zich met staatszaken zou blijven bemoeien. Die houding werd met zijn toespraak van vrijdagavond bevestigd.