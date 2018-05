Dode door frontale botsing in Brummen

Ⓒ GinoPress B.V.

Brummen - Een vrachtwagen en personenauto zijn donderdagochtend frontaal op elkaar gebotst. De automobilist heeft het ongeluk niet overleefd. De ravage op de Zutphensestraat in het Gelderse Brummen (N345) is enorm. Van de auto is nauwelijks nog iets over.