’Tiener uitgebuit door buurman’

De 33-jarige man stond donderdag terecht voor de rechtbank in Dordrecht op verdenking van mensenhandel, uitbuiting, ontucht, het vervaardigen van kinderporno en verboden wapenbezit. De officier van justiti eiste tegen R. vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Humphrey R. en zijn hoogzwangere vriendin woonden in 2014 in een galerijflat op Rotterdam-Zuid toen een destijds 13-jarig meisje naast het stel kwam wonen. Als snel zou het kind volgens hem zijn hulp hebben ingeroepen, omdat zij zich zou willen laten prostitueren. „Dat heb ik geweigerd omdat ze minderjarig was”, beweerde hij gisteren tijdens de behandeling van zijn strafzaak.

’Juni in zijn macht’

In plaats van hulp voor het meisje te zoeken, zou Juni, zoals R. door zijn vrienden werd genoemd, het kind tot seks met hem hebben bewogen. „Vanaf haar veertiende had Juni haar in zijn macht”, heeft een vriendin van het slachtoffer bij de politie verklaard. In een dagboek van het meisje lazen rechercheurs later dat de twee vrijwel dagelijks seks hadden bij R. thuis of in de berging.

Daarbij zou de vriendin van R. meerdere keren hebben meegedaan. Ook zou er een filmpje van zijn gemaakt, dat overigens nooit is teruggevonden. Een neef van de verdachte heeft verklaard de beelden op de telefoon van de Rotterdammer te hebben gezien, maar trok deze verklaring, volgens de aanklaagster onder druk van de verdachte, later weer in.

’Filmpje als drukmiddel’

Het OM stelt dat het filmpje is gebruikt als drukmiddel om het meisje betaalde seks te laten hebben. R. maakte pikante foto’s voor de advertenties op sekssites en zou ook klanten hebben geworven. De man gaf gisteren alleen het meisje naar een Turkse kleermaker te hebben gebracht en daarvoor twintig euro te hebben gekregen.

Ook een vriendin van het meisje zou door toedoen van R. in de prostitutie zijn beland. Maar volgens hem liegen de meisjes, die in totaal bijna veertigduizend euro schadevergoeding hebben gevorderd. „Ik heb ze op hun verzoek alleen maar geholpen”, aldus de vader van vier kinderen die al eerder is veroordeeld voor onder meer poging tot doodslag, verkrachting, vuurwapenbezit en huiselijk geweld.

’Onaanvaardbaar risico voor de maatschappij’

Volgens de officier had R. beter moeten weten. „Het ging om twee jonge, kwetsbare meisjes die op zoek waren naar aandacht. Er was sprake van een verregaande en ontluisterende manier van uitbuiting.”

Dat R. heeft geweigerd om zich te laten observeren in het Pieter Baan Centrum, mag er volgens justitie niet toe leiden dat hij tbs met dwangverpleging ontloopt. „Deze man na zijn detentie onbehandeld de straat opsturen is een onaanvaardbaar risico voor de maatschappij.”