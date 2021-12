Pasgeboren baby aan lot overgelaten in Thais bos, na twee dagen levend gevonden

De baby is na haar ontdekking meteen naar het ziekenhuis gebracht en blijft daar tot ze volledig hersteld is, meldt The Daily Mail. Ze bleek veelvuldig te zijn gebeten door allerlei beestjes en insecten en liep meerdere blauwe plekken op. Ook was ze uitgedroogd.

Dorpelingen uit de buurt vonden haar bij toeval in het bos in de provincie Krabi. Het kindje had geen kleren aan en lag op een aantal grote bananenbladplanten. Ze begon te huilen toen de passanten haar oppakten. Die wisten meteen de hulpdiensten in te schakelen. Volgens medici gaat het meisje het waarschijnlijk redden zonder verdere gezondheidsproblemen. Dat mag gerust een klein wonder heten, zeker met het oog op de gevaarlijke dieren die er in het bewuste bos in Thailand lopen. Wie niet oppast, kan zo op een cobra of pythonslang stuiten.

Waar de moeder van het kind is, is volstrekt onduidelijk. „Het pasgeboren meisje had wormen en insecten die over haar lichaam heen kropen. Waarschijnlijk is de moeder ergens anders bevallen en heeft ze het kind midden op de heuvel achtergelaten”, zegt een politiebron die ervan uitgaat dat het kind ’zeker twee dagen’ buiten heeft gelegen. Hij kondigt aan dat de verantwoordelijke vervolgd zal worden als die gevonden wordt. „De baby had kunnen sterven en wie haar heeft achtergelaten, moet dat hebben geweten.”

In Thailand worden wel vaker baby’s aan hun lot achtergelaten. Zo werd dit jaar nog een kindje in een maaltijdbezorgdoos gevonden door een taxibestuurder op een motor.