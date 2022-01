Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds vaker gaan ook officiële instanties mee in ahistorisch activisme Analyse: patroon van toegeven aan politieke eisen activisten

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

De bersiap kostte duizenden, volgens sommige historici zelfs tienduizenden landgenoten het leven. Ⓒ ANP/HH

Er is niks mis met een periodieke herijking van de geschiedschrijving. In Nederland en elders in het Westen zijn hele generaties opgegroeid met een zuiver eurocentrische blik op de wereldgeschiedenis. Wat er buiten die westerse werkelijkheid gebeurde – in China bijvoorbeeld of in de islamitische wereld – werd pas ingekleurd vanaf het moment dat die volkeren in contact kwamen met ’ons’.