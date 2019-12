Deze twee gevangenen uit Turnhout zijn nog op de vlucht

Het gaat om de 25-jarige Oualid Sekkaki, de broer van ’ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki, en de 38-jarige Abderrahim Baghat.

Oualid zit een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij, waarbij een 28-jarige man in zijn knie geschoten werd. Bij een huiszoeking werden wapens en munitie aangetroffen. Eerder werd hij al veroordeeld voor drugssmokkel. Marokko heeft om zijn uitlevering gevraagd omdat hij verdachte is in een grootschalig drugsonderzoek. In afwachting van die uitlevering verbleef Oualid in de gevangenis van Turnhout, zo weet De Standaard.

Zijn advocaat wilde niet reageren, maar liet weten: „Ik kan alleen opmerken dat ontsnappen niet strafbaar is.”

Waarvoor Abderrahim in de gevangenis zat, is niet bekend.

De politie vraagt uit te kijken naar de twee, maar roept op om zelf geen actie te ondernemen.