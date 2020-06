Man vindt duizenden gestolen pakketjes op parkeerterrein

„Daar stonden vier Roemenen bij met handschoenen aan, die meteen wegrenden toen ze ons en onze camera’s zagen”, aldus Jan die de beelden op Facebook deelde.

Op de beelden is te zien hoe het zeil van de zijkant van de vrachtwagen is opgesneden. Op de grond is het een grote chaos van opengescheurde pakketten.

Jan heeft de politie gebeld, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. „Maar ik spreek geen Frans dus ze begrepen me niet zo goed. Toen heb ik de politie van het naastgelegen Riemst gebeld, maar zij konden niets doen omdat Riemst niet zoals Luik in Wallonië ligt. Dus tsja.”

Ondertussen grappen veel mensen over het feit of hun pakketje, waar ze al langere tijd op wachten, hier ook tussen zit. „Misschien ligt mijn telefoonhouder van drie maanden geleden hier ook wel tussen”, aldus Larissa. Abigail grapt: „John, ik denk dat ik je zonnebril gevonden heb.” „Daar is mijn uiensnijder gebleven”, zo schrijft Esther.

Of de spullen er nog steeds liggen, is onduidelijk.