Passanten zagen auto van schietpartij advocaat

In totaal heeft de politie woensdag tussen 06.30 en 09.00 uur zo’n zestig auto’s aan de kant gezet. De politie trekt de nieuwe informatie na. Zo worden de mensen die zeggen de auto en inzittenden te hebben gezien nader gehoord.

De 43-jarige Schol werd begin deze maand vanuit een zilverkleurige Volkswagen Polo met Nederlands kenteken beschoten bij zijn huis in de grensplaats Gronau. Hij raakte gewond en lag enkele dagen in een ziekenhuis. Dinsdag werd duidelijk dat de Nederlandse politie het onderzoek heeft overgenomen van de Duitse omdat de man waarschijnlijk is neergeschoten vanwege een Nederlandse kwestie.

Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Hij werd al geruime tijd bedreigd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen.

Bekijk ook: Advocaat beschoten om kwestie in Nederland

Bekijk ook: Curator Philippe Schol herinnert zich weinig van liquidatiepoging