Wetenschappers ontdekken eerste vierpotige walvis in Egypte

De schedel van de nieuw ontdekte soort lijkt op die van Anubis, de oude Egyptische god van de dood. De soort kreeg daarom de naam ’Phiomicetus anubis’.

De Phiomicetus anubis had een gewicht van naar schatting 600 kilo en een lengte van drie meter. Volgens de Egyptische wetenschappers had het dier sterke kaken om prooien te vangen. En kon het beest zowel goed zwemmen als lopen.

„De Phiomicetus anubis is een belangrijke nieuwe walvissoort en een cruciale ontdekking voor de Egyptische en Afrikaanse paleontologie”, vertelt de hoofdonderzoeker Abdullah Gohar aan persbureau Reuters.

Hoewel dit niet de eerste keer is dat er een fossiel van een walvis met poten is gevonden, wordt aangenomen dat de Phiomicetus anubis het vroegste type amfibische walvis is dat in Afrika is ontdekt.

Men vermoedt dat de eerste walvissen ongeveer 50 miljoen jaar geleden voor het eerst zijn geëvolueerd in Zuid-Azië. In 2011 ontdekte een team van paleontologen in Peru een 43 miljoen jaar oud walvisfossiel met vier poten, zwemvliezen en hoeven.